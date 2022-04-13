جوميز يستعيد قصة بكاء نجوم الهلال في غرفة الملابس

ماجد محمد(صدى):

استعاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، اليوم الأربعاء، ذكريات قديمة، متذكرا موقف بكى فيه نجوم نادي الهلال.

وأكد جوميز، في تصريحات لـ”ليكيب” الفرنسية، إلى أنه ما يزال يحمل مشاعر طيبة إلى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وأنه يحب أن يأتي إلى فرنسا حيث أخبر العديد من المدربين عنه، قائلا، بكيت عندما غادر الهلال.. لقد بكى اللاعبون الآخرون جدًا”.

وقال جوميز عن المدرب الروماني :” أعطاني الكثير من الحب عندما كنت في حاجة إليه. لديه فلسفة عظيمة. مستوحى من جوارديولا”.

وأضاف “لقد وافق على تدريب الهلال، ليس من أجل المال، ولكن من أجل دوري أبطال آسيا.. بكيت عندما غادر الهلال.. لقد بكى اللاعبون الآخرون جدًا”.