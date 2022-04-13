هيئة المحتوى المحلي تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر ٨ وظائف إدارية شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس.
وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي.
– مدير مشروع (Project Manager)
– مدير مشروع (Project Manager)
– إخصائي أول معلومات المشاريع (Project Information Sr. Specialist)
– مدير إدارة الإنشاءات والمباني (Construction & Building Director)
– مدير المشاريع الخاصة (Special Projects Manager)
– إخصائي خدمات الموهوبين (Talent Services Specialist)
– إخصائي اكتساب الموهوبين (Talent Acquisition Specialist)
– مدير مشروع أول (Sr. Project Manager).
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن ويستمر حتى السبت الموافق 1443/9/15هـ، من خلال الموقع هنا
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