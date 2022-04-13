هيئة المحتوى المحلي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر ٨ وظائف إدارية شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي.

– مدير مشروع (Project Manager)

– مدير مشروع (Project Manager)

– إخصائي أول معلومات المشاريع (Project Information Sr. Specialist)

– مدير إدارة الإنشاءات والمباني (Construction & Building Director)

– مدير المشاريع الخاصة (Special Projects Manager)

– إخصائي خدمات الموهوبين (Talent Services Specialist)

– إخصائي اكتساب الموهوبين (Talent Acquisition Specialist)

– مدير مشروع أول (Sr. Project Manager).

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن ويستمر حتى السبت الموافق 1443/9/15هـ، من خلال الموقع هنا