بالفيديو .. قصة شركة متخصصة في مجال النقليات صححت تجارتها في ضرما

الرياض(صدى):

استعرضت وزارة التجارة قصة شركة متخصصة في مجال النقليات في ضرما، صححت تجارتها من خلال الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر .

وأوضحت أن الشركة تعمل منذ 10 سنواتفي ضرما، لافتة إلى أن الإيرادات السنوية للشركة تتجاوز 100 مليون ريال.

وأكدت أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة تعاملاتها المالية نظامية.