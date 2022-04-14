الاختيار 3.. يكشف عن تخطيط خيرت الشاطر لوضع السيسي في مفترق طرق

القاهرة(صدى):

كشفت الحلقة 12 من المسلسل المصري الاختيار 3، عن تخطيط خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في لقاء مع بعض قيادات الجماعة، لوضع الفريق أول عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس المصري الحالي، في مفترق طرق.

وقال الشاطر: “مش عاجبني وضع الجيش، ومش عاجبني وضع السيسي، وعايزين نحطه في مفترق طرق علشان نعرف هو معانا ولا علينا، عايزين نعرفه موقفه مننا”.

وكانت الحلقة الماضية من المسلسل تضمنت حوارا بين الرئيس المصري السابق محمد مرسي والشاطر ومرشد الجماعة محمد بديع، حيث قال الأخير إن “قرار الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة، هي رسالة شديدة اللهجة للإخوان، بأنهم لن يتحكموا في الجيش المصري أو يغيروا انتماءه للوطن والشعب.

وعبر الشاطر عن مخاوفه باستمرار الفريق السيسي قائدا للقوات المسلحة، قائلا: “السيسي عقبة في طريقنا”.