عبدالعزيز بن لعبون يكشف عن مناطق تواجد النفط والغاز في بطون المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد الخبير الجيولوجي البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون أن أول امتياز نفطي في الجزيرة العربية كان في جزر فرسان عام 1910م، وليس في المنطقة الشرقية كما يعتقد البعض.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، خلال برنامج الليوان، إن المملكة قارة وجيولوجيًا توفرت فيها جميع العناصر الرئيسية لتكون النفط، حيث لديها سجل جيولوجي طويل، وطبقات صخور مختلفة حيث الصخور المولدة للنفط والصخور الحابسة للنفط.

وتابع: وذلك يوجد في مناطق عديدة، فالنفط يوجد في المنطقة الشرقية بشكل رئيسي، وفي الخليج العربي، في الربع الخالي، جنوب الرياض، المنطقة الشمالية، البحر الأحمر، والقصيم.

وأضاف: كان النفط يظهر للسطح في جزر فرسان، وأول امتياز مُنح للنفط في الجزيرة العربية كان في فرسان عام 1910 وليس في الشرقية.

وأوضح ابن لعبون أهمية دور شركة أرامكو قائلا: أنه لولا الله ثم “أرامكو” لما عرفنا الجيولوجيا في المملكة، فبعد 3 أشهر من توقيع اتفاقية الامتياز للبحث عن النفط اتوا جيولوجيون للجبيل ومنها انطلقوا وقاموا بدراسات حتى وصلوا للربع الخالي وبدأ ترتيب جيولوجية المملكة حسب الوحدات الصخرية وتم تصنيفها، وحتى إلى الآن معظم الدراسات التي حصلت في الثلاثينات من القرن الماضي لا زالت قائمة ويستفاد منها.

الدكتور "عبدالعزيز بن لعبون": لولا الله ثم "أرامكو" لما عرفنا الجيولوجيا في المملكة @almodifer#عبدالعزيز_بن_لعبون_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/vdPhkyKnL8 — الليوان (@almodifershow) April 13, 2022