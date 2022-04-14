فيديو.. لقطات عفوية لأمير القصيم لحظة استقباله عددا من الأيتام بقصره

نايف السالم(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس الأربعاء، عدداً من الأيتام من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة “أبناء”،وجبة الإفطار.

وجاء ذلك كعادة أمير القصيم السنوية، في قصره بحي الصفراء بمدينة بريدة، مقدما لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

ووثق مقطع فيديو لقطات عفوية لأمير القصيم لحظة استقباله أبنائه الأيتام، وإلقاء التحية عليهم،فيما نوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، معرباً عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار مع هذه الفئة الغالية على الجميع.