حسين عبد الغني: انضمامي للنصر صدفة

نواف السالم(صدى):

صرح حسين عبدالغني نجم النصر والمنتخب الوطني السابق، بأن انضمامه لنادي النصر، كان نقطة تحول في حياته.

وقال عبد الغني، خلال لقائه ببرنامج ذات مع سامي الجابر: لقد قابلت عامر السلهام المسؤول بنادي النصر بالصدفة في مطار جنيف.

وأضاف: كان ذهابي إلى سويسرا هو حلم الاحتراف بالنسبة لي وحينما قابلت مسؤول نادي النصر في مطار جنيف لم أكن أعرفه بشكل شخصي.

وتابع: لم يكن لدي النية للانضمام إلى النادي، ولم أرفض العرض من باب الأدب والاحترام والمجاملة.

وأشار إلى أنهما تبادلا آرقام هواتفهما، قائلا: انتهى الموضوع على ذلك وبعد فترة تواصل معي وتحولت المجاملة إلى حقيقة.