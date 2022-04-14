حسين عبد الغني: انضمامي للنصر صدفة
صرح حسين عبدالغني نجم النصر والمنتخب الوطني السابق، بأن انضمامه لنادي النصر، كان نقطة تحول في حياته.
وقال عبد الغني، خلال لقائه ببرنامج ذات مع سامي الجابر: لقد قابلت عامر السلهام المسؤول بنادي النصر بالصدفة في مطار جنيف.
وأضاف: كان ذهابي إلى سويسرا هو حلم الاحتراف بالنسبة لي وحينما قابلت مسؤول نادي النصر في مطار جنيف لم أكن أعرفه بشكل شخصي.
وتابع: لم يكن لدي النية للانضمام إلى النادي، ولم أرفض العرض من باب الأدب والاحترام والمجاملة.
وأشار إلى أنهما تبادلا آرقام هواتفهما، قائلا: انتهى الموضوع على ذلك وبعد فترة تواصل معي وتحولت المجاملة إلى حقيقة.
حسين عبدالغني: بالصدفة قابلت مسؤول بنادي #النصر في المطار.. وبعد فترة صار النصر نقطة تحول بحياتي #ذات_حسين_عبدالغني@SamiAlJaber pic.twitter.com/xsWTaW7eBp
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 13, 2022
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