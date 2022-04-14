حمو بيكا يهدد بقتل نفسه

القاهرة(صدى):

هدد مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا بقتل نفسه في حال صدور قرار يمنعه من الغناء خارج مصر.

وبكى حمو بيكا بعد سؤاله إذا تم منعه من الغناء خارج مصر، وذلك خلال لقائه في برنامج «حبر سري»، قائلًا: هموت نفسى لو اتمنعت عن الغناء بره مصر أنا موجوع وتعبان.

وأشار إلى أنه تعرض إلى ظلم كبير من نقابة المهن الموسيقية، قائلا: أنا سوف أنشر جميع المستندات التي تكشف تلك المؤامرات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص داخل النقابة.

وأضاف بيكا، هناك بعض من مغني المهرجانات تقدموا إلى عضوية النقابة بأوراق مزورة وبالفعل حصلوا عليها.