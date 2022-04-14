خبير جيولوجي: جن النبي سليمان هم من حفروا منجم مهد الذهب

عادل الحربي(صدى):

شرح الخبير الجيولوجي البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، نظريته حول من قام بحفر منجم مهد الذهب بالمدينة المنورة.

وقال بن لعبون خلال لقائه ببرنامج الليوان: مهد الذهب هو منجم قديم جدا، وتشير الدراسات الأثرية إلى أنه من مناجم نبي الله سليمان.

وتابع: لما تأتي للمنجم تجد فيه شقوق ضيقة جدا تتسع لمتر وتضيق لسنتيمتر وتنزل عميقا إلى 80 متر، كيف حٌفرت هذه في ذلك الوقت بدون مكائن ولا حفارات، كيف ينزل الانسان إلى ذلك العمق.

وبسؤاله عن تحليله الشخصي، أجاب قائلا: طالما الله سخر لسليمان الجن فلماذا لا يكونوا هم من حفروها ليش لأ، مضيفا: أنا لدي جانب روحي وإيماني غير العلم.