ظهور الكويتية نور الفلاح مع آل باتشينو يثير الجدل

خالد الظفيري(صدى):

آثار ظهور المنتجة من أصل كويتي نور الفلاح مع الفنان العالمي آل باتشينو، حالة واسعة من الجدل وسط شكوك حول طبيعة العلاقة بينهما.

وشوهد الممثل الأمريكي آل باتشينو 81 عاماً، وهو يغادر أحد المطاعم في شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، برفقة الكويتية نور الفلاح 28 عاما، بعد تناولهما العشاء معا، وركبا في السيارة نفسها.

وتساءل جمهور الفنان العالمي عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، فيما أكدت العديد من التقارير وجود علاقة بين نور و وآل باتشينو، وخاصة بعد علاقات سابقة جمعتها بعدد من الرجال المتقدمين في العمر.