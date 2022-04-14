إليسا تختار راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله لعمل دويتو معهما

بيروت(صدى):

أجابت الفنانة اللبنانية إليسا، على سؤال حول من الفنان السعودي الذي ترغب بعمل دويتو معه.

وقالت إليسا خلال لقائها ببرنامج مراحل مع علي العلياني، إنها ترغب بالغناء مع كل من راشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله.

وفي سياق آخر تطرقت إليسا إلى حياتها العاطفية، وقالت إنها بالفعل تعيش قصة حب هذه الأيام، ورفضت الكشف عن إسمه بعد سؤال علي العلياني لها.

وأكدت أنها لا تفكر بالزواج حالياً ولكن الأهم لها أن تعيش الحب وتشعر بأحاسيسه، وقد يتطور الأمر إلى زواج أو لا.