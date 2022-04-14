محمد الزايدي: سامي الجابر هو اللاعب الأول في المملكة

ماجد محمد(صدى):

اشتعل نقاش حاد بين كلاً من النقاد الرياضيين محمد الذايدي وعبدالرحمن الزهراني، حول اللاعب الأول في المملكة.

وأكد “الزهراني” أن اللاعب الأول في المملكة هو ماجد عبدالله الذي يعتبره أسطورة الكرة السعودية، وهو الأمر الذي اختلف عليه “الذايدي” والذي يرى أن سامي الجابر هو اللاعب الأول في المملكة.

وقال “الذايدي” في حديثه: “اللاعب الأول في المملكة سامي الجابر بناءً على أرقام من حيث الإنجازات، والدليل الفيفا عندما يرغب استدعاء أساطير الكورة يجيب سامي الجابر”.