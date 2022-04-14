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نبيل العبودي: لماذا النصر لم يظهر بالعقد ما دام وقع مع كنو؟

نبيل العبودي: لماذا النصر لم يظهر بالعقد ما دام وقع مع كنو؟
ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي نبيل العبودي أن قضية اللاعب محمد كنو تختلف عن قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال “العبودي” في حديثه: “قضية كنو تختلف تمامًا عن قضية حمدالله، قضية كنو تساؤلي لماذا لم يظهر النصر بالعقد إذا تم بالفعل توقيعه مع اللاعب كنو؟”.

وتابع عن قضية “كنو”: “لا أدري مرت هذه القضية مرور سهل فبالتأكيد الإدارة القانونية للنصر مثلها مثل الأندية الأخرى وما في ورق رسمي وصل للجنة الاحتراف أن اللاعب وقع”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.


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