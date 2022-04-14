نبيل العبودي: لماذا النصر لم يظهر بالعقد ما دام وقع مع كنو؟
أكد الناقد الرياضي نبيل العبودي أن قضية اللاعب محمد كنو تختلف عن قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال “العبودي” في حديثه: “قضية كنو تختلف تمامًا عن قضية حمدالله، قضية كنو تساؤلي لماذا لم يظهر النصر بالعقد إذا تم بالفعل توقيعه مع اللاعب كنو؟”.
وتابع عن قضية “كنو”: “لا أدري مرت هذه القضية مرور سهل فبالتأكيد الإدارة القانونية للنصر مثلها مثل الأندية الأخرى وما في ورق رسمي وصل للجنة الاحتراف أن اللاعب وقع”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 نبيل العبودي : قضية "كنو" تختلف عن قضية "حمدالله" .. وتساؤلي لماذا النصر لم يظهر بالعقد ما دام وقع مع اللاعب كنو؟!!
الحصاد الرياضي …@Nabeel_A_A pic.twitter.com/NwBOJRNnIn
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 13, 2022
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