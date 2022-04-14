شركة الراجحي للنقل تُتيح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) عن إتاحة وظائف حراسات أمنية وإدارية بالظهران والجبيل، وذلك وفقاً للشروط والوظائف وطريقة التقديم الآتية :

الوظائف:

1- حارس أمن (الجبيل):

– سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة سنة أو أكثر.

2- مسؤول تأمين طبي (الظهران):

– سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية.

– خبرة سنة أو أكثر.

موعد التقديم: مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/09/13هـ الموافق 2022/04/14م على أن ينتهي بالاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم: ترسل السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي” مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد”: [email protected]