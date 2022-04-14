شركة الراجحي للنقل تُتيح وظائف شاغرة
كشفت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) عن إتاحة وظائف حراسات أمنية وإدارية بالظهران والجبيل، وذلك وفقاً للشروط والوظائف وطريقة التقديم الآتية :
الوظائف:
1- حارس أمن (الجبيل):
– سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة.
– خبرة سنة أو أكثر.
2- مسؤول تأمين طبي (الظهران):
– سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية.
– خبرة سنة أو أكثر.
موعد التقديم: مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/09/13هـ الموافق 2022/04/14م على أن ينتهي بالاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم: ترسل السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي” مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد”: [email protected]
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