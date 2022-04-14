ميشال عون: ضرورة تطوير العلاقات بين دول الخليج ومنع أي أذى بحقهم

بيروت(صدى):

نوّه الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله السفير السعودي وليد بخاري، في قصر بعبدا، أمس الأربعاء على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في المجالات كافة،

وأكد السفير السعودي، على حرص المملكة على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها، موضحًا تفعيل العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أوضح وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، أن “مملكة الخير أعطت لبنان كل ما يمكن أن يعطيه الأخ الأكبر لشقيقة الأصغر.

وجاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، حيث قال: ” إننا ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج” .