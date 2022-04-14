أحمد الشمراني: نتمنى من دائرة الحكام تطوير حكامها وليس إطلاق التصاريح فقط

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن دائرة الحكام يجيب أن تراجع حساباتها، وليس إعلان التصاريح والأخطاء فقط .

تحدث ” الشمراني ” خلال مشاركته مع “برنامج المنتصف” المُذاع على قناة الإخبارية، عن وجوب تطوير الاتحاد السعودي لحكام كرة القدم دائرة الحكام، مُشيرًا إلى أن الشفافية المطلقه التي تقدمها ببعض اعترافات الحكام تُثير الجدل .

وأفاد بأن الاتحاد يعمل عمل كبير، ولكّن الشفافية المطلقة ربما تسبب آثار سلبية على الحكام، لافتًا أنه بدلاً من تقديم أخطائها جولة بجولة، يجيب أن تطور حُكامها .