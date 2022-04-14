‎عبد اللطيف آل الشيخ: منع نقل الصلوات عبر البث‎ احتراسًا من وقوع أي أخطاء

الرياض(صدى):

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية الدكتور عبداللطيف آل شيخ، أن الوزارة تمنع استغلال الوسائل التي لا يمكن ضبطها، لمكافحة جميع الأفكار المتطرفة.

تحدث عبد اللطيف آل شيخ خلال مشاركته مع “قناة الإخبارية” عن منع نقل الصلوات في المسجد الحرام عبر البث المباشر، مُوضحًا أنه ليس سوء ظن بأي أحدٍ من الأئمة والخطبة .

وأشار إلى أنه احتراسًا من وقوع أي خطأ يتسببه أحد عن غير عمد يؤثر على المسلمين، مؤكدًا أنهم مُحملين بحماية أفكار المسلمين، وبحماية المِمبر أيضًا بأن يرسل أي رسالة خاطئة على غير عمد يتحملها كل السامعين .

وأوضح “آل الشيخ” أن المملكة رسالتها المحافظة على الإسلام من الاستغلال من إي شخصٍ أيًا كان مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بأي تصرف خاطئ يسيء في حق المسلمين.