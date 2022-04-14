حسين عبدالغني: عقاب الأمير محمد بن عبدالله كان السبب باستمراري في لعب الكرة

ماجد محمد(صدى):

تحدث حسين عبدالغني لاعب المنتخب الوطني السابق، عن تفاصيل تعرضه للعقاب من الأمير محمد بن عبدالله الفيصل بعد ارتكابه خطأ، مشيرًا إلى أن موقف الأمير كان السبب في استمراره لعب كرة القدم.

وقال “عبدالغني” في حديثه: “شاركنا في كأس آسيا وكان عمري وقتها نحو 18 عاما وكنت طايش صغير والأمير أعطاني درسًا وإلى الآن أقول أنا ما كملت في كرة القدم إلا بسبب هذا الدرس”.

واستكمل: “أعترف أنا أخطأت وعاقبني الأمير بثلاثة أيام كانت الأسود في حياتي إلى الآن، فكنت صغيرًا ومشهور وأخطأت في شيء معين ولم أتوقع أن يعلم الأمير ذلك نهائيا”.

وعن معاقبة الأمير محمد بن عبدالله له أضاف: “الأمير أجلسني ثلاثة أيام احتياط لا أتدرب وكان يمر من جانبي دون أن يصافحني ولم يقل لي أي كلمة وكنت أنا لا أصافحه لأني حزين ولكن قهرني”.

وأكد “عبدالغني” أن الأمير محمد بن عبدالله الفيصل – رحمه الله – ، كان بمثابة المُعلم الكبير بالنسبة له، فعندما صعد للفريق الأول كان هو المشرف على كرة القدم.