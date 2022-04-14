شاب يجري عمليات تجميل ليشبه الشيطان

واشنطن(صدى):

انتشرت صورًا بين رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة لشاب أمريكي يدعى ” سورين لورينسون”، وأعربوا غاضبين من المظهر الذي يصر الشاب أن يكون عليه وينفق كل أمواله ليتحول إلى شيطان .

ويُذكر أن هذا الشاب قام بإنفاق آلافات الدولارات ليتحول شكله لما يشبه الشيطان الذي تصوره الكتب، حيث كان ذلك خطته منذ 10 سنوات، عندما بدأ في رحلة عمليات التجميل الدورية بلا إنقطاع للوصول إلى شكل شيطاني.

وأوضح سورين أنه أجرى تعديلات على وجهه و أضلاعه و وجنته، بالإضافة إلى التعديلات الذي أجراها على عينه حيث أضاف حبر أزرق على المنطقة البيضاء في عينيه كخطوة في التغيير الشامل.