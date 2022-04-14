بالفيديو.. صغار الدلافين خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر
نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مقطع فيديو لعدد من صغار الدلافين المرقطة “بان تروبيكال”.
وتظهر فيه صغار الدلافين خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها.
وجاء ذلك أثناء الرحلة رصدت أكثر من 2000 منها تعيش غالبًا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينًا.
عدد من صغار الدلافين المرقطة (بان تروبيكال) تظهر لنا خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها.. أثناء الرحلة رأينا أكثر من 2000 منها تعيش غالبًا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينًا. #RSDE#رحلة_العقد pic.twitter.com/pqHgDaqS4r
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) April 12, 2022
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