بالفيديو.. صغار الدلافين خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر

علي القحطاني(صدى):

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مقطع فيديو لعدد من صغار الدلافين المرقطة “بان تروبيكال”.

وتظهر فيه صغار الدلافين خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها.

وجاء ذلك أثناء الرحلة رصدت أكثر من 2000 منها تعيش غالبًا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينًا.