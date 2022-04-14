أسعار سيارات كاديلاك 2022 بالمملكة
يتميز السوق السعودي للسيارات أنه واحد من أكبر الأسواق فى منطقة الخليج العربى، لما يمتلك من مقومات نجاح كبيرة ، وعدد متنوع من السيارات وعلاماتها التجارية المتميزة.
وسنتعرف من خلال التقرير على أسعار سيارات كاديلاك 2022، بعد احتساب الضريبة 15% لدى وكيل السيارة بالمملكة:
1- كاديلاك XT4 2022:
فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 168,400 ريال
– فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 200,000 ريال
– فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 220,000 ريال
2- كاديلاك XT5 2022:
– فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 215,800 ريال
3- كاديلاك XT6 2022:
– فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 221,000 ريال
– فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 259,500 ريال
– فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 265,100 ريال
4- كاديلاك اسكاليد 2022:
فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 540,000 ريال
– فئة الفخامة المميزة بلاتينوم – ابتداءً من سعر 580,000 ريال
– فئة الرياضية بلاتينوم – ابتداءً من سعر 580,000 ريال
5- كاديلاك CT4 2022:
الفخامة – ابتداءً من سعر 170,000 ريال
– فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 188,000
– فئة V – ابتداءً من سعر 230,000 ريال
6- كاديلاك CT5 2022:
الفخامة – ابتداءً من سعر 192,000 ريال
– فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 223,000 ريال
– فئة V – ابتداءً من سعر 280,000 ريال
اترك تعليقاً