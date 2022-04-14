رجل رفع دعوى قضائية بحق فندق بسبب صرصور

سول(صدى):

قدم تود فانسيكل من أوهايو دعوى قضائية ، بحق فندق في كاليفورنيا الجنوبية بعد أن زحف صرصور إلى أذنه أثناء نومه، مما تسبب في فقدانه السمع.

وقام برفع الدعوى ضد sands Ocean Club homeowners Association و Annie’s Operations الشركتين القائمتين على تشغيل فندق Ocean Club Restort في مدينة ميرتل بيتش بولاية كارولينا الجنوبية.

ويُذكر أنه أقام في الفندق شهر تموز 2021 واستيقظ وهو يشعر بألمٍ شديد نتج عن زحف صرصورٌ إلى أذنه،ومن ثم عانى فانسيكل من فقدان السمع بسبب الواقعة، بالإضافة إلى الأصابات الدائمة والمؤلمة