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شركة نادك للألبان توفر وظائف إدارية شاغرة

شركة نادك للألبان توفر وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نادك للألبان (Nadec) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريو بمدينة الرياض للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد تنفيذي (Executive Assistant).

ملخص المهام الوظيفية:

– مسؤول عن تخطيط وجدولة أنشطة مكتب الرئيس التنفيذي (الاجتماعات / السفر / العروض التقديمية / الاتصالات / المؤتمرات وما إلى ذلك).

– دعم الرئيس التنفيذي بجميع المعلومات المطلوبة من خلال جمعها وتحليلها.

– مساعدة الرئيس التنفيذي في اتخاذ قرارات مستنيرة.

– يتعامل مع المستندات والمعلومات السرية.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

– خبرة 2 سنوات كحد أدنى.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثا).

– مهارات التواصل وإدارة الوقت.

– مهارات الحاسب و مايكروسوفت أوفيس.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) من خلال رابط التقديم على الموقع  هنا


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