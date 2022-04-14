شركة نادك للألبان توفر وظائف إدارية شاغرة
كشفت شركة نادك للألبان (Nadec) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريو بمدينة الرياض للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
مساعد تنفيذي (Executive Assistant).
ملخص المهام الوظيفية:
– مسؤول عن تخطيط وجدولة أنشطة مكتب الرئيس التنفيذي (الاجتماعات / السفر / العروض التقديمية / الاتصالات / المؤتمرات وما إلى ذلك).
– دعم الرئيس التنفيذي بجميع المعلومات المطلوبة من خلال جمعها وتحليلها.
– مساعدة الرئيس التنفيذي في اتخاذ قرارات مستنيرة.
– يتعامل مع المستندات والمعلومات السرية.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
– خبرة 2 سنوات كحد أدنى.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثا).
– مهارات التواصل وإدارة الوقت.
– مهارات الحاسب و مايكروسوفت أوفيس.
وأوضحت الشركة أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) من خلال رابط التقديم على الموقع هنا
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