الفاشينيستا نجلاء عبد العزيز تكشف حقيقة خطبتها

أميرة خالد(صدى):

أثار جدل كبير حديث السوشيال ميديا حيال ارتباط الفاشينيستا نجلاء عبد العزيز، مما دفعها على الرد عن كل ما يتم تداوله بين المتابعين عن الأمر، نافيةً خبر خطوبتها.

حيث أنها تصدّرت التريند على “تويتر” بسبب خبر خِطبتها التي تمّت بالسرّ الى رجل الأعمال السعودي فهد الموسى، مما دفعها للردّ على تلميح إحدى متابعاتها عن ذلك قائلةً: ”اللهم آمين يارب وكل من يريد ذلك لكن ليس الآن” .

ويُذكر أن نجلاء عبد العزيز قد أحدثت جدلاً واسعاً الشهر الماضي، بعد ظهورها من دون حجاب، لتبرّر بعدها موقفها بأن المقطع تم تسريبه من خلال حساب وهمي، لافتة للجميع عدم تداوله