مذيع فوكس: قنواتنا الكوميدية لا تستطيع السخرية من بايدن
علق الباحث والكاتب أحمد الفراج، على تقرير لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية حول منع السخرية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال مقدم البرنامج على قناة “فوكس”: “في أمريكا لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في المملكة العربية السعودية البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك”.
وكتب “الفراج” تعليقًا على الفيديو: “قبل أكثر من عام قلت إن إعلام أمريكا لم يعد حرًا وأنه أصبح يشبه إعلام دول العالم الثالث فواجهت نقداً من اليسار العربي”.
وتابع: “لا زلت عند قناعتي نقد بايدن رغم كوارثه ممنوع في كل منصات الإعلام الكبرى عدا فوكس”
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