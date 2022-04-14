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مذيع فوكس: قنواتنا الكوميدية لا تستطيع السخرية من بايدن

مذيع فوكس: قنواتنا الكوميدية لا تستطيع السخرية من بايدن
أميرة خالد(صدى):

علق الباحث والكاتب أحمد الفراج، على تقرير لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية حول منع السخرية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مقدم البرنامج على قناة “فوكس”: “في أمريكا لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في المملكة العربية السعودية البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك”.

وكتب “الفراج” تعليقًا على الفيديو: “قبل أكثر من عام قلت إن إعلام أمريكا لم يعد حرًا وأنه أصبح يشبه إعلام دول العالم الثالث فواجهت نقداً من اليسار العربي”.

وتابع: “لا زلت عند قناعتي نقد بايدن رغم كوارثه ممنوع في كل منصات الإعلام الكبرى عدا فوكس”


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