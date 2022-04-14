شركة نسما للأمن تُتيح وظائف الحراسات الأمنية بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسما للأمن عن فتح باب التوظيف لوظائف الحراسات الأمنية بالمنطقة الشرقية ” الدمام، الخبر، تناجيب” واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: - رجل أمن.

أماكن العمل: - الدمام. - الخبر. - تناجيب.

موعد التقديم: مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/09/13هـ الموافق 2022/04/14م على أن ينتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

طريقة التقديم: تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي “مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد” : هنا