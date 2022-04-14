عاصم العيسي :من يتعرض ⁧للاحتيال المالي‬⁩ لا يعلم إلى أين يذهب….فيديو

عادل الحربي(صدى):

أوضح عاصم العيسي محامٍ ومختص بالقضايا المالية أن التعميم قد عالج أمورٌ كثيرة وشددّ على البنوك، ولكنّه لا يزال ناقص .

وقال ” العيسي ” من خلال مشاركته مع “برنامج هنا الرياض ” المُذاع على قناة الإخبارية، أن من يتعرض للاحتيال المالي لا يعلم إلى أين يذهب ، ولذلك فإن المملكة لليوم تحتاج دليل إجراءات للذي يتعرض إلى الاحتيال .

وافاد بأن الذي يتعرض للاحتيال ليس فقط بحاجة إلى إجراءات من البنك المركزي ولكن يحتاج لتنسيق مع الجهات الأمنية.

وحثّ العيسي بنك العميل والبنك المركزي والشرطة والنيابة على وضع دليل بالإجراءات التي يجيب على من تم الاحتيال عليه أن يعمل بها ويتجه عليها .