البريد السعودي يوضح الحالات المستثناة من دفع الرسوم الإدارية

الرياض(صدى):

أبانت مؤسسة البريد السعودي “سبل” الحالات المستثناة من دفع الرسوم الإدارية على الشحنات القادمة من خارج المملكة.

وقالت أن هذه الرسوم تُفرض على الشحنات التي تقام عليها فاتورة ضريبة القيمة المضافة، باستثناء الشحنات التي يتم إصدار بيان جمركي مستقل لها، وشحنات عالمية، بالإضافة إلى الشحنات المرتبطة بعملاء “أوفر”، وشحنات بقيمة ألف ريال وأعلى.

وأوضحت أن الرسوم الإدارية عبارة عن مبالغ يتم تحصيلها مقابل التكاليف والنفقات الإدارية التي تؤديها نيابة عن العملاء، على الشحنات الدولية الواردة من الدول الأعضاء في اتحاد البريد العالمي.