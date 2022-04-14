لكزس LX تصل الشرق الأوسط بتصميم عصري

أميرة خالد(صدى):

استقبلت أسواق دول الشرق الأوسط مركبة لكزس LX الجديدة كليا، والتي بتصميم عصري ومحركان جديدان مزودان بشاحن توربو مزدوج يعملان إما بالنزين أو الديزل.

وتمتلك شاسيه حامل للهيكل body-on-frame، بجانبمنصة GA-F الهيكلية العالمية، كما توفر السيارة راحةٍ أكبر أثناء القيادة، كما تمتلك مكابح إلكترونية التحكم لضمان الأداء الأمثل على الطرق المعبدة والوعرة.

يذكر أن هذه المركبة تنتمي للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وتجمع بين الاعتمادية وقوة التحمل والأداء الفائق على مختلف التضاريس.