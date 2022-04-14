الاتحاد العربي يعلن عن الجوائز السنوية له

ماجد محمد(صدى):

أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال اجتماعه الـ 75، عن اعتماد إطلاق جوائز الاتحاد العربي السنوية وتكريم الرياضيين الرواد العرب.

وتشمل الجوائز، أفضل لاعب عربي وأفضل لاعب عربي واعد وأفضل حكم عربي وأفضل لاعب عربي محترف خارج الوطن العربي، وهداف العرب، وأفضل مدرب عربي.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ترأس أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ75 الذي أُقيم في جدة؛ حيث تم اعتماد برامج ومشاريع تطويرية لرياضة كرة القدم العربية.