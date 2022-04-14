بالفيديو.. علامة تنذر بتسريب بياناتك عند الشراء من المتاجر الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الخبير التقني، المهندس خالد أبو إبراهيم، إن هناك ثغرات في بعض المواقع والمتاجر الإلكترونية تتسبب بتسريب بيانات العميل، موضحا علامة تكشف وجود هذا التسريب.

وأشار إلى أنه في حال قام البعض بشراء منتج من متجر إلكتروني ثم جاءت رسالة من إيميل مزور يدعي أنه من البريد السعودي ويطلب أرقام الحسابات فأنه يجب على الفرد المسارعة بتقديم بلاغ للأمن السيبراني لأنه في هذه الحالة يكون هناك تسريب بيانات من هذا المتجر، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن تسريب بيانات العميل قد يحدث بسبب ثغرات موجودة في موقع المتجر، والمتجر لا يعلم عنها، فيتم الاختراق وتسريب البيانات وبيعها للشركات أو يستغلها القراصنة، أو يحدث تسريب البيانات من خلال موظف خائن يقوم بتسريب هذه البيانات وبيعها.

فيديو | الخبير التقني م. خالد أبو إبراهيم لـ #نشرة_النهار: هناك ثغرات في بعض المواقع والمتاجر الإلكترونية تتسبب بتسريب بيانات العميل pic.twitter.com/bnZofNXq7X — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2022