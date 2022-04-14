غريفيثس يشيد بدور المملكة والإمارات في مساعدة العملة اليمنية على التعافي
أشاد المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، بدور السعودية والإمارات في مساعدة العملة اليمنية على التعافي.
وأوضح مارتن غريفيثس:”يجب نقل الوقود من خزان صافر إلى مستودعات أكثر أمانا”، لافتا:”مجلس التعاون والسعودية والإمارات ساهمت في دعم الاقتصاد اليمني”.
وأشار:” عدد من الموظفين الأمميين ما زالوا معتقلين لدى الحوثيين”، مطالبا الحوثيين بإطلاق سراح موظفي إغاثة في اليمن.
وأبان:” تحديات عدة ما زالت تهدد موظفي الأمم المتحدة في اليمن”، لافتا:” الهدنة مهمة وتحمل أثرا إيجابيا على الوضع الإنساني في اليمن”.
وتابع:”تراجع عدد الضحايا في اليمن بفضل الهدنة”، لافتا:”الهدنة مهمة وتحمل أثرا إيجابيا على الوضع الإنساني في اليمن، وسفن الوقود والبضائع تصل تباعا إلى موانئ الحديدة”.
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