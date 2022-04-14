غريفيثس يشيد بدور المملكة والإمارات في مساعدة العملة اليمنية على التعافي

فهمي محمد(صدى):

أشاد المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، بدور السعودية والإمارات في مساعدة العملة اليمنية على التعافي.

وأوضح مارتن غريفيثس:”يجب نقل الوقود من خزان صافر إلى مستودعات أكثر أمانا”، لافتا:”مجلس التعاون والسعودية والإمارات ساهمت في دعم الاقتصاد اليمني”.

وأشار:” عدد من الموظفين الأمميين ما زالوا معتقلين لدى الحوثيين”، مطالبا الحوثيين بإطلاق سراح موظفي إغاثة في اليمن.

وأبان:” تحديات عدة ما زالت تهدد موظفي الأمم المتحدة في اليمن”، لافتا:” الهدنة مهمة وتحمل أثرا إيجابيا على الوضع الإنساني في اليمن”.

وتابع:”تراجع عدد الضحايا في اليمن بفضل الهدنة”، لافتا:”الهدنة مهمة وتحمل أثرا إيجابيا على الوضع الإنساني في اليمن، وسفن الوقود والبضائع تصل تباعا إلى موانئ الحديدة”.