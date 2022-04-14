شاهد.. إليسا: علاقتي مع متحدث الجيش الإسرائيلي انتهت بـ بلوك
تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن سبب دفعها لعمل بلوك للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيغاي أدرعي على تويتر.
وقالت إليسا خلال لقائها ببرنامج “مراحل” مع علي العلياني:”أنا اللي عملت له بلوك .. بتعرفهم مستفزين”.
وأشارت:” مرة كنت أكتب تويتة للتعاطف مع القضية الفلسطينية وهو دخل يحكي معي كأن رأيي معه هو فكتبت له أنه محتل ووقح وعملت له بلوك”.
إليسا : علاقتي مع متحدث الجيش الإسرائيلي انتهت بـ "بلوك" لأنه محتل وقح#مراحل_مع_علي_العلياني#مراحل_إليسا#قناة_SBC@stvMarahel@Ali_Alalyani@elissakh pic.twitter.com/S8APpEiUsS
— SBC channel (@SBC_Channel) April 13, 2022
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