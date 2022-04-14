شاهد.. إليسا: علاقتي مع متحدث الجيش الإسرائيلي انتهت بـ بلوك

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن سبب دفعها لعمل بلوك للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيغاي أدرعي على تويتر.

وقالت إليسا خلال لقائها ببرنامج “مراحل” مع علي العلياني:”أنا اللي عملت له بلوك .. بتعرفهم مستفزين”.

وأشارت:” مرة كنت أكتب تويتة للتعاطف مع القضية الفلسطينية وهو دخل يحكي معي كأن رأيي معه هو فكتبت له أنه محتل ووقح وعملت له بلوك”.