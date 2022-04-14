شاهد.. فرحة عارمة بين أهالي قرية في مالي بعدما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة بحفر بئر مياه لهم

باماكو(صدى):

سادت حالة من الفرحة العارمة بإحدى القرى في مالي بعدما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية بحفر بئر لتوفير المياه لهم.

وجاءت أولى خطوات حفر البئر، بالبحث عن الموقع المتوقع أن تخرج منه المياه، ثم انطلق المهندسين والمختصين في حفر البئر وبناء خرسانة حوله بما يُمكن أهالي القرية من استخدامه في الحصول على المياه.

ومرت خطوات إنشاء البئر بثلاث مراحل، وعند الوصول للمرحلة الأخيرة خرجت المياه من باطن الأرض،فيما ظهرت فرحة عارمة بين الأطفال وأهالي القرية فور رؤيتهم للمياه.