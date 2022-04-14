6 نصائح لا يجب على مرضى الربو تجاهلها عند الصيام

أميرة خالد(صدى):

قدم تجمع الرياض الصحي الثاني، 6 نصائح يجب على مرضى الربو عدم تجاهلها عند صيام شهر رمضان المبارك.

وشدد على ضرورة الإبتعاد عن أسباب مهيجات الجهاز التنفسي، وأخذ العلاج الدوائي بانتظام وفقاً للجرعات الدوائية المحددة في رمضان.

وحث المرضى على عدم بذل مجهود في ممارسة الرياضة،التعرض للروائح المنبثقة من المواد الكيمائية ،التيارات الهوائية الباردة.

وأكد أن شهر رمضان فرصة لتجنب مثيرات الجهاز التنفسي، مع التقيد بتعليمات الطبيب، كما أنه لايؤثر على صحة المريض.