سفارة المملكة: دخول أذربيجان بدون فحص PCR 

باكو(صدى):

أوضحت سفارة المملكة في أذربيجان، أن مجلس الوزراء الأذربيجاني أصدر قرارا بالسماح بدخول أراضي أذربيجان بدون فحص PCR اعتباراً من 15 إبريل الجاري مع ضرورة أن يكون القادم لأذربيجان قد تلقى جرعتين على الأقل من لقاح كوررنا.

وكان سفير أذربيجان لدى إيلخان قهرمان أكد أن بإمكان المواطنين الكويتيين وحاملي جواز المادة 17 الراغبين بزيارة بلاده الحصول على تأشيرة الدخول أونلاين أو لدى وصولهم إلى مطار باكو.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأذربيجاني يقضي بالسماح لمواطني 70 دولة بما فيها الكويت دخول أذربيجان من دون إذن مسبق، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشمل حاملي جوازات السفر للبدون.