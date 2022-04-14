بالفيديو.. المطلق: الإبر في الوريد لاتفطر

الرياض(صدى):

أكد الشيخ عبدالله المطلق، أن الإبر في الوريد لاتفطر إلا إذا كانت مغذية، سواء في الوريد أو العضل أو تحت الجلد.

وكان الشيخ عبدالله المطلق، أوضح أن استخدام غاز الأوكسجين أو بخاخ الربو لا يفطر، لأنه لا يذهب إلى المعدة، بل يذهب إلى الرئة.

يذكر أن عبدالله المطلق أبان: “هذا ليس بطعام أو شراب، وإذا احتاج الإنسان إلى غاز الأوكسجين أو بخاخ الربو أثناء الصيام فعليه باستخدامه، ولا يفطره ذلك”.