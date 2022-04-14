بالفيديو .. معتمر يروي قصة معتمرة عراقية تلهج بالدعاء للمملكة أثناء الطواف

مكة المكرمة(صدى):

روى معتمر قصة معتمرة عراقية تلهج بالدعاء للمملكة أثناء الطواف، وذلك تعبيرًا عن امتنانها إلى المملكة.

وأكد المعتمر أنه أثناء أداء العمرة يوم أمس، الأربعاء، لاحظ معتمرة تلهج بالدعاء للمملكة أثناء الطواف، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن المعتمرة لم تمل من الدعاء للمملكة وللقيادة الرشيدة، مؤكدا أن مجهودات المملكة تجاه المعتمرين واضحة.