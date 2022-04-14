بالفيديو.. المالكي يوضح سبب فشل مطعمه في الرياض

الرياض(صدى):

كشف الفنان فايز المالكي عن سبب فشل مطعمه الذي فتحه في الرياض، مضيفا أن مشاريعه التجارية لم يكتب لها النجاح.

ولفت إلى أن سبب فشل مطعمه أن بعض الأفراد كانوا يأكلون في مطعمه وبعدها لا يدفعون حساب ما تناوله من طعام، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “ذات” المذاع على قناة “السعودية”.

وأضاف أن من بين الأشخاص الذين لم يدفعون فاتورة الوجبات شخص قدم له خدمة في الجوازات، فطلب منه نصف “تيس” فوافق على إعطائه تقديرا لقيامه بخدمته في الجوازات، لكن بعد ذلك بدأ هذا الشخص يطلب كل يومين ربع تيس أو نصف تيس فأحسن أن الأمر زاد على الحد وتمنى لو أنه لم يلجأ إليه، لافتا إلى أنه في إحدى المرات وجد أن هناك عجز كبير وصل لـ 16 ألف جنيه في الإيرادات فاضطر لإغلاق مطعمه.