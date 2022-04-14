بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تنفي صحة احتواء شراب الفاكهة البودرة على مواد كيميائية ضارة

الرياض(صدى):

نفت هيئة الغذاء والدواء صحة ماتداول حول احتواء شراب الفاكهة البودرة على مواد كيميائية ضارة، مؤكدة أنه يتم التأكد من جميع المكونات الداخلة في المواد الغذائية وتقييمها.

وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الإشاعة المتداولة ” يحتوي شراب الفاكهة على شكل بودرة، على مواد كيميائية ضارة ومنها فوسفات الكالسيوم”.

فيما أكدت الهيئة الحقيقة وهي أن ” جميع المكونات الداخلة في تركيب أي مادة غذائية يتم تقييم سلامتها ومأمونيتها، ولا يسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة”.