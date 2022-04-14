شاهد.. تقليد الحبيب لشخصية الراوي محمد الشرهان في ستوديو 22 الساخر
أظهر مقطع فيديو، الفنان حبيب الحبيب، يقلد الراوي محمد الشرهان، في برنامج “ستوديو22” الساخر المذاع على قناة “MBC”.
وبدا في الفيديو، حبيب الحبيب يرتدي ملابس مشابهة لملابس الشرهان، وظهر بنفس ملامح الشرهان، كما بدأ المقدمة، قائلا:” أعزائي المشاهدين حياكم الله في قصة ورواية جديدة عن 3 شباب”.
وأوضح الفيديو، حبيب الحبيب يقلد شخصية الشرهان مؤدياً نفس حركات يده، كما ظهر جالساً على الأرض.
حبيب الحبيب يقلد الراوي محمد الشرهان#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1
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— MBC1 (@mbc1) April 14, 2022
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