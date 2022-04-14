بالفيديو .. تفاصيل زيارة الملك فهد إلى خميس مشيط أثناء ثورة اليمن

الرياض(صدى):

سرد الشيخ عبدالعزيز بن مشيط تفاصيل زيارة الملك فهد بن عبدالعزيز إلى خميس مشيط أثناء ثورة اليمن على حميد الدين.

وذكر أن الملك فهد بن عبدالعزيز قام بعد ثورة اليمن بتفقد المنطقة، وخيم في خميس مشيط، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج في “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة “mbc”.

ولفت إلى أن هذه الزيارة التفقدية التي أجراها الملك فهد بن عبدالعزيز شهدت أيضا قرار بإقامة الإمارة، وتم بالفعل بناءها خلال سنة أو سنتين