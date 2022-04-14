بالفيديو .. تفاصيل زيارة الملك فهد إلى خميس مشيط أثناء ثورة اليمن
سرد الشيخ عبدالعزيز بن مشيط تفاصيل زيارة الملك فهد بن عبدالعزيز إلى خميس مشيط أثناء ثورة اليمن على حميد الدين.
وذكر أن الملك فهد بن عبدالعزيز قام بعد ثورة اليمن بتفقد المنطقة، وخيم في خميس مشيط، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج في “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة “mbc”.
ولفت إلى أن هذه الزيارة التفقدية التي أجراها الملك فهد بن عبدالعزيز شهدت أيضا قرار بإقامة الإمارة، وتم بالفعل بناءها خلال سنة أو سنتين
تفاصيل زيارة الملك فهد إلى خميس مشيط أثناء ثورة اليمن على حميد الدين
كيف استقبله ابن مشيط؟ وماذا طلب منه؟ @Mofeed_n
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00MTfh#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#عبدالعزيز_بن_مشيط_من_الصفر pic.twitter.com/ncr1eOOpif
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 14, 2022
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