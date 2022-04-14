غوميز: الهلال أقوى وأعظم نادٍ في آسيا

الرياض(صدى):

قال مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إن الهلال هو أعظم نادٍ في قارة آسيا، وأن الفريق يسعى دائما لتحقيق الفوز.

وأوضح بافيتيمبي غوميز، أن الهلال هو أقوى وأعظم نادٍ في قارة آسيا، لافتا:”الناس هناك يتحدثون عن الألقاب والمركز الأول فقط، عقلية الفوز موجودة دائماً “.

وكان بافيتيمبي غوميز عاد إلى جالطة سراي التركي في فبراير الماضي في صفقة انتقال حر، بعد توقيعه مخالصة مالية مع الهلال في فترة الميركاتو الشتوي، خلال يناير الماضي.

يذكر أن غوميز وقع مع جالطة سراي عقداً يمتد لستة أشهر، مع خيار التمديد لموسم آخر في نهاية هذا الموسم 2021/22.