البنك المركزي: احذر 4 أساليب قد تسرق بياناتك البنكية

الرياض(صدى):

حذر البنك المركزي السعودي من 4 أساليب يستخدمها ممارسو الاحتيال المالي لإقناع الفرد بالكشف عن بياناته البنكية السرية.

وأضاف أن هذه الأساليب تتمثل في انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة للفرد، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.

وأكد أن الأساليب تتضمن تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك بطريقة غير مشروعة، وإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلا صفة جهة تجارية معروفة.