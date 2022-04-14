تطورات جديدة بشأن مستقبل تاليسكا وأبو بكر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر ، اليوم الخميس ، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل ثنائي النصر أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر .

وأوضحت المصادر أن نادي فناربخشة التركي، تواصل خلال الساعات القليلة الماضية، مع وكيلي أعمال أندرسون تاليسكا وفينسنت أبوبكر، لبحث إمكانيه ضم الثنائي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتستمر عقود تاليسكا وأبوبكر مع نادي النصر، حتى 30 يونيو من عام 2024، إلا أن المهاجم الكاميروني، يرغب في العودة إلى الملاعب الأوروبية، فيما لا يزال الجدل يحيط بمستقبل تاليسكا.