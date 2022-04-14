فوائد صحية و جمالية مذهلة لتناول المكسرات يومياً

أميرة خالد(صدى):

ينصح خبراء التغذية بتناول المكسرات يومياً، وخاصة الجوز، لما تتمتع به من فوائد صحية و جمالية جمة، ومنها.

١-تعزيز صحة الدماغ

قد يكون تناول المزيد من المكسرات مفيدًا للدماغ، لما تحتويه من أحماض أوميغا 3. (Omega-3) الدهنية. ومضادات الأكسدة.

٢- الحماية من سرطان البروستاتا.

قد يساهم تناول المكسرات يوميًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، فضلاً عن أنه يساهم في إبطاء نمو الورم بنسبة تصل إلى 50%.

٣-التخلص من الأرق

عند تناول المكسرات يتم الحصول على مركب الميلاتونين خاصةً من الجوز، وهو مركب مسؤول عن نقل الرسائل المتعلقة بدورة الظلام، والضوء إلى الجسم.

٤-زيادة نضارة البشرة

تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة،وفيتامينات تساعد في وقاية الجلد من مشكلات عديدة والوقاية من الشيخوخة المبكرة، وتأخير ظهور التجاعيد.