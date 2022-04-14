عدوى جديدة بسبب اللحوم والألبان غير المبسترة تعرض الحوامل للإجهاض

أميرة خالد(صدى):

سجلت الصحة البريطانية إصابات كثيرة بعدوى الليستريا التي تصيب الحوامل، محذرة النساء من خطورتها الشديدة.

وأفادت السلطات الصحية بأن عدوى الليستريا هي مرض بكتيري ينتقل عبر الغذاء، لافتة إلى أنه قد يكون خطيرا جدا على المرأة الحامل، ومن تخطت أعمارهم 65 عاما، والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة.

وأشارت إلى أن العدوى تحدث نتيجة تناول اللحوم غير المعالجة ومنتجات الحليب غير المبسترة، وتتضمن أعراضه الحمى والغثيان والإسهال، وتزيد خطورتها على الحوامل حيث يتعرضن للإجهاض.