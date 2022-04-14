جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف صحية وطبية شاغرة لكلا الجنسين في عدة تخصصات، للتعيين عن طريق التعاقد على الكادر الصحي، بنظام التعاقد.

وأوضحت الجامعة التخصصات الوظيفية المطلوبة وهي :

1- عام.

2- طب أسرة.

3- نساء وتوليد.

4- مختبرات طبية (الأحياء الدقيقة).

5- إدارة مستشفيات.

6- فني سمعيات.

7- أشعة.

8- علاج طبيعي.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/09/20هـ الموافق 2022/04/21م، وذلك من خلال الموقع من هنا.