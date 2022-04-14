جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف صحية وطبية شاغرة لكلا الجنسين في عدة تخصصات، للتعيين عن طريق التعاقد على الكادر الصحي، بنظام التعاقد.
وأوضحت الجامعة التخصصات الوظيفية المطلوبة وهي :
1- عام.
2- طب أسرة.
3- نساء وتوليد.
4- مختبرات طبية (الأحياء الدقيقة).
5- إدارة مستشفيات.
6- فني سمعيات.
7- أشعة.
8- علاج طبيعي.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/09/20هـ الموافق 2022/04/21م، وذلك من خلال الموقع من هنا.
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