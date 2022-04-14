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جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف صحية وطبية شاغرة لكلا الجنسين في عدة تخصصات، للتعيين عن طريق التعاقد على الكادر الصحي، بنظام التعاقد.

وأوضحت الجامعة التخصصات الوظيفية المطلوبة وهي :
1- عام.
2- طب أسرة.
3- نساء وتوليد.
4- مختبرات طبية (الأحياء الدقيقة).
5- إدارة مستشفيات.
6- فني سمعيات.
7- أشعة.
8- علاج طبيعي.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/09/20هـ الموافق 2022/04/21م، وذلك من خلال الموقع من هنا.


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