دراسة: الفطر السحري أثبت فعالية في علاج الاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

ظهرت دراسة حديثة قدرة مركَب “السيلوسيبين ” المخدّر الموجود في الفطر السحري، على علاج حالات الاكتئاب بشكل أقوى من مضادات الاكتئاب المعتادة.

وأفاد العلماء أن هذا المخدر يساهم في فتح أدمغة الأشخاص المصابين بالاكتئاب ويجعلهم أقل جموداً وتمسكاً بأنماط التفكير السلبية، مبينين أن مفعوله يمتد لأسابيع من بداية استخدامه تحت إشراف الطبيب.

وأثبتت نتائج الدراسة التي أجريت على 60 شخصاً تلقوا علاجاً للاكتئاب بالسيلوسيبين، زيادة في اتصال الدماغ استمرّ حتى 3 أسابيع بعد بدء العلاج.