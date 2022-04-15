شركة ينبع أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) ، فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني للعام 2022م، لطلاب الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

وأوضحت التخصصات المطلوبة وهي: –

– التخصصات التقنية

– التخصصات الفنية

– التخصصات الهندسية

– تخصصات العلوم

– أي تخصصات أخرى ذات صلة بمجال عمل الشركة.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من الأحد المقبل 1443/9/16هـ (الموافق 2022/4/17م) الساعة الواحدة ظهراً ويستمر حتى الخميس 1443/10/11هـ حتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك من خلال الموقع