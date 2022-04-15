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شركة ينبع أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

شركة ينبع أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) ، فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني للعام 2022م، لطلاب الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

وأوضحت التخصصات المطلوبة وهي: –
– التخصصات التقنية
– التخصصات الفنية
– التخصصات الهندسية
– تخصصات العلوم
– أي تخصصات أخرى ذات صلة بمجال عمل الشركة.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من الأحد المقبل 1443/9/16هـ (الموافق 2022/4/17م) الساعة الواحدة ظهراً ويستمر حتى الخميس 1443/10/11هـ حتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك من خلال الموقع

 

 


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